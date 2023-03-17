Вашингтон, , 18:06 — REGNUM Вашингтон не намерен менять своё решение по поводу передачи истребителей F-16 киевскому режиму, несмотря на план Варшавы и Братиславы отправить Украине самолёты МиГ-29. Об этом 17 марта сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.

F-16 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я не говорил, что это решение (о передаче Украине Польшей и Словакией истребителей. — Прим.) не имеет какого-либо влияния. Я говорил о том, влияет ли это решение на возможность передачи Украине F-16», — сказал представитель Белого дома, уточнив, что решение европейских стран никак не влияет на намерения Вашингтона не передавать Киеву американские самолёты.

По его словам, Соединённые Штаты рассчитывают, что поставка МиГ-29 на Украину позволит увеличить возможности украинских ВВС.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра страны Эдуард Хегер заявил, что правительство Словакии утвердило передачу Украине самолётов Миг-29. С принятым решением уже ознакомлены президент Словакии и спикер парламента, добавил политик.