Донецк, , 17:53 — REGNUM Боец батальона «Русь» армии ДНР и автор телеграм-канала «Военкор Резервист» Роман Колосов получил тяжёлое ранение в районе города Авдеевки, ему ампутировали ногу. Об этом первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил в своём телеграм-канале.

Бойцы ВС РФ на авдеевском направлении © Сергей Аверин/РИА Новости

15 марта Колосов выполнял боевую задачу в районе села Водяное, на бывших позициях ВСУ. Он подорвался на противопехотной мине, присыпанной землёй. Сослуживцы эвакуировали раненого под обстрелом противника.

«Его доставили в больницу, где прооперировали. К сожалению, он лишился ноги», — написал Безсонов.

Роман Колосов пошёл служить в армию ДНР в 18 лет, сейчас ему 22 года.

Телеканалу «Спас» военкор сообщил, что находится в стабильном состоянии после операции. Его перевели в палату. Ещё одну операцию ему сделают на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военнослужащий из ДНР с позывным Бэха, получивший тяжёлое ранение под Донецком, рассказал о помощи московских врачей ему и другим бойцам.