Москва, 17 марта, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Центральный банк России не намерен менять свою позицию по установлению суммы денежных переводов без комиссии между счетами одного клиента в разных банках до 1,4 млн рублей. Об этом 17 марта заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Наша позиция здесь не изменилась, — заявила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России. — Мы понимаем, что некоторые банки против, но мы считаем принципиально важным, чтобы у людей было право свои сбережения хотя бы в рамках застрахованной суммы переводить из одного банка в другой банк свободно».

Набиуллина обратила внимание на то, что Центральный банк не поддерживает практику, когда кредитные учреждения с помощью высоких комиссий за переводы могут «запирать людей в рамках одного банка, когда даже другой банк предлагает более выгодные условия».

Как передавало ИА REGNUM, в России предлагают сделать обязательным уточнение информации о плательщике при переводах, при совершении которых не открывается расчётный счёт. Кроме этого, их сумму намерены ограничить 100 тысячами рублей.

Ранее Набиуллина сообщила, что ситуация в банковском секторе Соединённых Штатов увеличивает риски для мировой экономики. По её словам, кризис в банковской системе США не оказывает прямого воздействия на финансовую систему России.