Две партии выдвинули вотум недоверия правительству Франции из-за пенсионной реформы

Париж, , 17:38 — REGNUM Депутаты парламента Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен 17 марта выдвинули вотум недоверия правительству Франции. Предложенную правительством пенсионную реформу депутаты объединения назвали «несправедливой и бесполезной».

Марин Ле Пен © Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ранее аналогичный документ представила оппозиционная группа LIOT. Депутаты еще нескольких фракций говорили о готовности поддержать вотум недоверия. Голосование пройдет 20 марта.

Как сообщалось ранее, 16 марта правительство Франции в обход голосования в парламенте утвердило решение о повышении пенсионного возраста на два года, до 64 лет. Намерение правительства повысить пенсионный возраст вызвало волну протестов в стране, 16 марта акции прошли во многих городах, закончившись столкновениями с полицией.