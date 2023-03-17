Вашингтон, , 18:07 — REGNUM Решение об оказании России какой-либо военной помощи в связи с конфликтом на Украине власти Китая не принимали. Об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил 17 марта на регулярном брифинге.

Оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее газета Politico сообщила, что в 2022 году российские военные получили от компаний из КНР ружья, бронежилеты и компоненты к беспилотникам. Отмечалось, что нет информации об использовании этого оружия на Украине.

«Мы пока не видели каких-либо признаков, что власти Китая приняли решение по оказанию России военной помощи», — сказал Кирби.

Указаний на то, что винтовки, упомянутые газетой, предназначены для использования на поле боя, нет, отметил представитель администрации США.