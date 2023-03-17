Калуга, 17 марта, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Депутат районного собрания в Калужской области Александр Лепендин (КПРФ), который остался сидеть во время исполнения гимна России, оштрафован на 5 тысяч рублей. Об этом сообщил 17 марта глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфёнов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

Суд привлёк Лепендина к административной ответственности по статье о нарушении порядка официального использования государственных символов Российской Федерации. После вступления судебного решения в силу районное собрание направит обращение председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, отметил Парфёнов.

«Суд был, решение суда есть. Его оштрафовали на 5 тыс. рублей. Будет он обжаловать решение или нет, мы не знаем», — сказал ТАСС глава районной администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Лепендин не встал во время исполнения государственного гимна на заседании в районной администрации. Парфёнов пообещал оштрафовать депутата, а коллеги из районного собрания вынесли его поступок на рассмотрение комиссии по этике. В ходе заседания комиссии депутату вручили повестку в военкомат.