Вашингтон, , 17:30 — REGNUM Руководство YouTube снимет 17 марта ограничения с канала бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает портал Axios со ссылкой на вице-президента компании по общественной политике Лесли Миллер.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Начиная с сегодняшнего дня канал Дональда Трампа больше не заблокирован», — сказал он.

Миллер добавил, что в компании «тщательно оценили риск реального насилия и то, как он соотносится с возможностью избирателей услышать голос одного из главных участников предстоящих выборов». Трамп может загружать новый контент, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2021 года YouTube, а также Twitter и ряд других крупных социальных сетей заблокировали учётные записи Трампа на фоне протестов после президентских выборов в США.