YouTube снимет ограничения с канала Трампа
Вашингтон, 17 марта 2023, 17:30 — REGNUM Руководство YouTube снимет 17 марта ограничения с канала бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает портал Axios со ссылкой на вице-президента компании по общественной политике Лесли Миллер.
«Начиная с сегодняшнего дня канал Дональда Трампа больше не заблокирован», — сказал он.
Миллер добавил, что в компании «тщательно оценили риск реального насилия и то, как он соотносится с возможностью избирателей услышать голос одного из главных участников предстоящих выборов». Трамп может загружать новый контент, заключил он.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2021 года YouTube, а также Twitter и ряд других крупных социальных сетей заблокировали учётные записи Трампа на фоне протестов после президентских выборов в США.