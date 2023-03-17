Росавиация: российские рейсы летом будут планово обслуживаться в аэропортах Турции

Анкара, , 17:41 — REGNUM Рейсы российских авиакомпаний в летнем сезоне будут планово обеспечиваться наземным обслуживанием в аэропортах Турции по прежним коммерческим договоренностям. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Гражданская авиация Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин провёл переговоры с главой турецкого ведомства гражданской авиации Кемалем Юксеком в Анкаре, в ходе которых стороны обсудили развитие двустороннего воздушного сообщения, а также вопросы авиаперевозок в предстоящем сезоне ИАТА «Лето 2023».

«В ходе консультаций было отмечено, что вопрос выполнения полетов российских и турецких авиакомпаний находится на постоянном контроле авиационных властей двух стран», — говорится в сообщении. Уточняется, что рейсы авиакомпаний России будут обеспечиваться в соответствии с ранее заключенными договоренностями.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в аэропортах Турции не будут осуществлять заправку и проводить техобслуживание самолётов американского производства, которые прилетели из России и Белоруссии.