Путин: нужно идти навстречу инвесторам, которые хотят работать в Крыму и Севастополе

Москва, , 17:28 — REGNUM Инвесторам, которые хотят вкладывать деньги в экономику Крыма, надо идти навстречу, реагировать на их просьбы и предложения. Об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Нужно идти навстречу инвесторам, быть с ними в прямом контакте, реагировать на просьбы и предложения, учитывая их готовность работать в достаточно сложных условиях внешних ограничений», — сказал Путин.

Он отметил, что в Крыму реализуется более 250 инвестпроектов на общую сумму почти 450 млрд руб., в Севастополе — ещё около 100 проектов на сумму более 217 млрд руб.

По словам главы государства, важно развивать такой механизм государственно-частного партнёрства, как созданная на полуострове специальная экономическая зона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поздравил жителей страны с Днём воссоединения Крыма с Россией.