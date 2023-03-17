Москва, 17 марта, 2023, 17:26 — ИА Регнум. В ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву им и Владимиром Путиным будут подписаны десять документов, в том числе два совместных заявления, сообщил журналистам 17 марта помощник президента России Юрий Ушаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Планируется подписать совместное заявление России и Китая об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также заявление о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества двух стран до 2030 года, рассказал Ушаков.

Другие документы будут посвящены взаимодействию в отдельных сферах экономики, добавил он.

Китай — крупнейший торговый партнер России, объем товарооборота двух стран ежегодно увеличивается на 30%, и поставленная цель — товарооборот в объеме 200 млрд долларов в год — может быть достигнута досрочно, в 2023 году, отметил Ушаков.

Ранее помощник президента сообщил, что визит Си Цзиньпина в Москву будет исключительно деловым, избавленным от «протокольных штучек».