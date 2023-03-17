Путин обсудил по телефону с президентом Боливии Арсе развитие двусторонних отношений

Москва, , 17:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин и глава Боливии Луис Арсе обсудили по телефону вопросы развития торговли и расширение сотрудничества. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин © Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Отмечается, что телефонный разговор между главами государств состоялся по инициативе боливийской стороны.

В ходе разговора были рассмотрены направления развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической, научно-образовательной, энергетической сферах, а также в области высоких технологий.

«Выразив обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества, лидеры договорились об активизации контактов на различных уровнях», — сообщает пресс-служба.

Как передавало ИА REGNUM, президент Боливии заявил, что у него отличные отношения с президентом России Владимиром Путиным.