В МИД считают, что взаимодействие СНГ, ШОС и БРИКС имеет неплохие перспективы

Москва, , 17:28 — REGNUM Страны, входящие в Содружество Независимых Государств (СНГ), Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), БРИКС и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), имеют хорошие перспективы сотрудничества, но они подвержены давлению со стороны Запада, заявил 17 марта замглавы МИД России Александр Панкин.

МИД РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его мнению, суверенные государства этих объединений «подвергаются всяческим ухищрениям — от посулов, от обволакивания, обещаний до прямого давления либо дружить с кем-то, либо дружить против кого-то, либо быть самостоятельными, то бишь оторванными от своих друзей, либо собираться в какие-то группки, которые больше отвечают их интересам».

Дипломат удивлён тому, что почему-то на Западе лучше знают об этом, хотя находятся далеко и никогда не жили по соседству с данными странами, переживавшими трудности и достигавшими успехов в обеспечении нормального взаимодействия.

Странам следует преодолевать «увлечённость сиюминутными выгодами в пользу более серьёзных и долгосрочных перспектив», считает Панкин.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, количество стран, желающих присоединиться к БРИКС и ШОС, резко выросло. Сейчас около 20 государств хотят стать членами объединений, это указывает на провал попыток Запада изолировать Россию, добавил он.