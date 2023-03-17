Москва, 17 марта, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Страны, входящие в Содружество Независимых Государств (СНГ), Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), БРИКС и Евразийский экономический союз (ЕАЭС), имеют хорошие перспективы сотрудничества, но они подвержены давлению со стороны Запада, заявил 17 марта замглавы МИД России Александр Панкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

По его мнению, суверенные государства этих объединений «подвергаются всяческим ухищрениям — от посулов, от обволакивания, обещаний до прямого давления либо дружить с кем-то, либо дружить против кого-то, либо быть самостоятельными, то бишь оторванными от своих друзей, либо собираться в какие-то группки, которые больше отвечают их интересам».

Дипломат удивлён тому, что почему-то на Западе лучше знают об этом, хотя находятся далеко и никогда не жили по соседству с данными странами, переживавшими трудности и достигавшими успехов в обеспечении нормального взаимодействия.

Странам следует преодолевать «увлечённость сиюминутными выгодами в пользу более серьёзных и долгосрочных перспектив», считает Панкин.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, количество стран, желающих присоединиться к БРИКС и ШОС, резко выросло. Сейчас около 20 государств хотят стать членами объединений, это указывает на провал попыток Запада изолировать Россию, добавил он.