Бывший британский офицер Грант посетовал на недостаточное присутствие НАТО в Чёрном море

Лондон, , 17:09 — REGNUM Чёрное море — слабое место на восточном фланге НАТО, заявил 17 марта в интервью NBC бывший офицер армии Великобритании Глен Грант.

НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

НАТО недостаточно присутствует в Чёрном море из-за слабости руководителей Болгарии и Румынии и «неуступчивости» Турции, считает Грант, работавший инструктором на Украине и в Болгарии.

Телеканал опросил бывших сотрудников спецслужб, работавших в этом регионе, и они заявили в своих комментариях, что уровень присутствия НАТО в Чёрном море недостаточен, а с 2014 года только снижается.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, комментируя инцидент с падением американского беспилотника в Чёрное море, заявил, что руководство России «знает и понимает», какие цели США преследуют в регионе Чёрного моря.