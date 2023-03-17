Путин: Россия сделает всё, чтобы пресечь любые угрозы для Крыма
Москва, 17 марта 2023, 17:19 — REGNUM Вопросы безопасности имеют приоритетный характер для Крыма и Севастополя, заявил 17 марта президент РФ Владимир Путин.
«Очевидно, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетных характер, особенно сегодня», — подчеркнул Путин.
Российские власти сделают всё, чтобы пресечь любые угрозы, добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, глава государства поздравил крымчан и всех российских граждан с годовщиной воссоединения России и Крыма. В 2014 году 17 марта на основании объявленных результатов референдума о воссоединении Крыма с Россией была создана Республика Крым. На следующий день Россия подписала с ней договор об образовании новых субъектов РФ — Республики Крым и города федерального значения Севастополя.