Париж, , 17:11 — REGNUM Оппозиционные депутаты Франции от блока LIOT в нижней палате парламента выдвинули вотум недоверия правительству, сообщает радио France Inter.

Депутаты Национального собрания Франции на заседании © Доминик Бутен/РИА Новости

У блока LIOT 20 мест в парламенте из 577. Ранее в поддержку вотума недоверия выступила Коалиция левых сил французского парламента «Новый народный экологический и социальный союз» (NUPES), имеющий 149 мест в парламенте, а также представители правых сил (88 мест).

Днём ранее лидер движения Марин Ле Пен объявила, что французское «Национальное объединение» готово поддержать вотум недоверия правительству страны.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Франции 16 марта утвердило решение о повышении пенсионного возраста. Был использован механизм, не предполагающий голосования депутатов парламента.

Намерение властей Франции повысить пенсионный возраст ранее вызвало серию протестов в стране, они продолжались и 16 марта.