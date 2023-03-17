Париж, 17 марта, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Оппозиционные депутаты Франции от блока LIOT в нижней палате парламента выдвинули вотум недоверия правительству, сообщает радио France Inter.

Доминик Бутен/РИА Новости Депутаты Национального собрания Франции на заседании

У блока LIOT 20 мест в парламенте из 577. Ранее в поддержку вотума недоверия выступила Коалиция левых сил французского парламента «Новый народный экологический и социальный союз» (NUPES), имеющая 149 мест в парламенте, а также представители правых сил (88 мест).

Днём ранее лидер движения Марин Ле Пен объявила, что французское «Национальное объединение» готово поддержать вотум недоверия правительству страны.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Франции 16 марта утвердило решение о повышении пенсионного возраста. Был использован механизм, не предполагающий голосования депутатов парламента.

Намерение властей Франции повысить пенсионный возраст ранее вызвало серию протестов в стране, они продолжались и 16 марта.