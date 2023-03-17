Вашингтон, 17 марта, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Стратегические беспилотники США Global Hawk стали летать другими маршрутами после инцидента с летательным аппаратом MQ-9 Reaper в Чёрном море. Это следует из данных портала Flightradar24.

Иван Шилов ИА REGNUM RQ-4B Global Hawk

Так, 17 марта БПЛА Global Hawk совершил очередной полёт над акваторией Чёрного моря — первый после происшествия с MQ-9 Reaper. Беспилотники Global Hawk регулярно совершают разведку в районе Крыма и возвращаются на базу на Сицилии.

Теперь беспилотник выполнил новый манёвр — барражирование над восточной частью Румынии перед заходом в воздушное пространство над Чёрным морем. Кроме того, аппарат прошёл на расстоянии 150 км от самой южной точки Крыма вместо прежних 80–100 км. Основной район барражирования над Чёрным морем находился не на траверзе южного побережья Крыма, а значительно восточнее — ближе к Новороссийску и Сочи, отмечает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 14 марта беспилотник США MQ-9 Reaper упал в Чёрное море из-за резкого маневрирования вблизи от российских истребителей.