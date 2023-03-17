* — организация, признанная в РФ нежелательной

Генпрокуратура: польский «Форум свободных народов постРоссии»* признан нежелательным в РФ

Москва, , 17:01 — REGNUM Нежелательной в России признана деятельность польской организации «Форум свободных народов постРоссии» (организация, признанная в РФ нежелательной). Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В ведомстве отметили, что по результатам изучения материалов принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности польского «Форума свободных народов постРоссии» (организация, признанная в РФ нежелательной). Отмечается, что это неправительственная организация, созданная в форме общественного движения.

«Установлено, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре рассказали, что руководители организации, которые проживают в том числе в Литве, Чехии и Британии, призывают к нарушению территориальной целостности России и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами.

Также отмечается, что на сессиях форума в качестве экспертов выступают лидеры этносепаратистских движений и спикеры-русофобы. Кроме того, организация публикует недостоверные сведения о специальной военной операции, в связи с чем был ограничен доступ к её сайту.

Информация о признании организации нежелательной направлена в Министерство юстиции РФ для внесения сведений в соответствующий перечень.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, призвал жёстко реагировать на попытки дестабилизации обстановки в стране.