Вашингтон, 17 марта, 2023, 16:58 — ИА Регнум. SVB Financial Group, материнская компания американского Silicon Valley Bank, подала в суд заявление о банкротстве, говорится в пресс-релизе компании.

Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press Silicon Valley Bank

«SVB Financial Group… подала добровольное ходатайство о реорганизации … в Суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка с целью сохранения стоимости», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, международное рейтинговое агентство Moody’s изменило оценку кредитоспособности американского банковского сектора со «стабильной» на «негативную».

После продажи британского отделения обанкротившегося Silicon Valley Bank акции американских банков стали терять позиции на торгах.