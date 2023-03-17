Вашингтон, 17 марта, 2023, 16:59 — ИА Регнум. В США Пентагон начинает работу над секретными экспериментальными проектами с использованием передовых технологий, в том числе связанными с ведением огня на дальнюю дистанцию. Об этом пишет издание Defense News, ссылаясь на одного из сотрудников этого ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По информации журналистов, после получения финансирования Пентагон сможет начать серию испытаний передовых технологий, которые исследователи и инженеры данного ведомства планировали на протяжении последних двух лет.

Отмечается, что, по словам заместителя министра обороны по вопросам исследования и разработки Хайди Сюй, Пентагон приступил к выполнению четырех проектов из первой серии испытаний в рамках специальной инициативы минобороны США под названием «Экспериментальный оборонный резерв быстрого реагирования».

Уточняется, что на первом этапе будет сделан упор на технологии, поддерживающие ведение огня на большую дальность. На втором этапе — на военную логистику, третий этап будет сосредоточен на защите баз. При этом детали испытаний засекречены, также известно, что в испытаниях могут принимать участие Австралия и Британия.

Как передавало ИА REGNUM, экс-сотрудник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что война с Россией не по карману США потому, что запасы боеприпасов в стране истощили, а финансовая система испытывает трудности.