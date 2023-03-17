Донецк, 17 марта, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Российский спецназ, применив противотанковые ракетные комплексы (ПТРК), уничтожил украинский танк и две БМП в районе села Первомайского в ДНР. Об этом сообщает 17 марта Народная милиция ДНР в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

Уточняется, что операторы противотанковых ракетных комплексов 58-го отдельного батальона спецназа уничтожили две БМП-2 противника вместе с экипажами. Ранее на том же месте уничтожен украинский танк, из-за которого БМП вела огонь.

Как сообщало ИА REGNUM, российские войска за минувшие сутки уничтожили на донецком направлении до 135 военных ВСУ. «Южная» группировка ВС РФ активно действовала в районах Семёновки, Петровского и Тоненького.