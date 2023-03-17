Красноярск, 17 марта, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов, ранее отравившийся БАДами с мухомором, оскорбил сотрудников местного телеканала.

Цитата из видео Депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов, оскорбивший журналистку

Ранее в телеграм-канале местного «8-го канала» появился ролик, на котором журналистка интересуется здоровьем политика, а тот грубо ей отвечает.

«Я никаких журналистов, никакое медиа не оскорблял. Дело в том, что «8-й канал» не имеет никакого отношения к средствам массовой информации», — написал депутат в своём телеграм-канале после инцидента.

По его словам, «банда шантажистов и антисемитов» систематически оскорбляет и травит публичных людей в регионе. Он также посоветовал девушке, которая подошла к нему, «бежать с телеканала», добавив, что не имеет к журналистке каких-либо претензий.

Напомним, что Терехов попал в реанимацию из-за отравления мухоморами. Позднее он объяснил, что употреблял БАД для поддержания организма и борьбы с переутомлением.

Как сообщало ИА REGNUM, 84-летний писатель Юрий Спирин передал курьеру, которого к нему подослали мошенники, 1,3 миллиона рублей. По словам злоумышленников, деньги предназначались для дочери Юрия, которая якобы попала в ДТП, где серьезно пострадала.