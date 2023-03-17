В Белоруссии руководителей портала ТУТ. BY приговорили к 12 лет тюрьмы

Минск, , 16:59 — REGNUM По решению Минского городского суда бывшая гендиректор портала TUT. ВY Людмила Чекина и главный редактор художественно-редакционного отдела издания Марина Золотова приговорены к 12 годам лишения свободы. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Белоруссии.

Фемида Иван Шилов © ИА REGNUM

Чекина признана виновной в уклонении от уплаты налогов путём умышленного занижения налоговой базы, что повлекло причинение ущерба в особо крупном размере.

Золотова признана виновной в распространении материалов с публичными призывами к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя Белоруссии, обращенными к иностранным государствам призывами, к действиям во вред национальной безопасности республики, совершенных с использованием средств массовой информации и сети интернет.

Помимо этого, Золотова признана виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц, а Чекина — в организации таких действий.

Каждой из женщин назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Чекиной назначены дополнительные наказания в виде штрафа в размере 1000 базовых величин в сумме 37 тыс. рублей и лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года по «делу TUT. BY» были задержаны 15 человек.