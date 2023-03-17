Россия, Иран и Азербайджан намерены создать общего оператора для коридора «Север — Юг»

Москва, , 16:51 — REGNUM Россия, Иран и Азербайджан должны стать учредителями логистического оператора, который будет заниматься железнодорожными перевозками на маршруте «Север — Юг», заявил 17 марта первый заместитель генерального директора РЖД Сергей Павлов.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время переговоры продолжаются, пояснил он.

Для создания оператора предполагается использовать в том числе и опыт компании «ОТЛК-ЕРА», железнодорожного оператора перевозок по России, Белоруссии и Казахстану, добавил Павлов.

В октябре 2022 года первый заместитель председателя правительства России Андрей белоусов заявил, что в связи со смещением центров экономической активности в Азию и страны Персидского залива транспортная инфраструктура России требует новых логистических решений, а маршрут «Север — Юг» может стать конкурентом Суэцкому каналу.

16 марта президент России Владимир Путин заявил, что маршрут из Дагестана в Иран через территорию Азербайджана следует строить быстрее, поскольку он всегда будет востребован, как и транспортный проект «Север — Юг» через Иран в Индию.