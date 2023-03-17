Рогов: наступление ВСУ на запорожском направлении может начаться в ближайшие недели

Мелитополь, , 16:45 — REGNUM Украинские войска могут начать наступление на запорожском направлении в ближайшие недели. Об этом 17 марта заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Военнослужащие ВС России в зоне СВО (с) РИА Новости

«Я не исключаю, что наступление украинских войск может быть уже в конце марта, в апреле», — приводит слова Рогова ТАСС.

Он добавил, что не стоит доверять прогнозам западных СМИ о сроках наступления ВСУ. В частности, не стоит верить газете Politico, которая написала, что наступление возможно не раньше мая.

По его словам, этим заявлениям нельзя верить по той причине, что западные СМИ пытаются отвлечь внимание, чтобы «мы особо не были готовы к чему-то, а происходящее стало внезапным».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта газета Politico опубликовала материал, в котором говорится, что США ожидают, что Киев начнёт своё наступление к маю.