Москва, , 16:46 — REGNUM Российские пилоты Фёдор Конюхов и глава Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло намерены побить два мировых рекорда на воздушном шаре. Об этом 17 марта сообщается на сайте Конюхова.

Пилот Фёдор Конюхов © Елена Афонина/ТАСС

Так, пилоты из России бросают вызов действующему рекорду дальности в 2360 км, который был установлен пилотом из Японии Мичио Канда в 1997 году в Австралии, и действующему рекорду продолжительности полета в 55 часов, который установили сами Фёдор Конюхов и Иван Меняйло в 2017 году.

Отмечается, что российские пилоты весной 2023 года намерены улучшить собственное достижение и пробыть в воздухе без посадки более 60 часов, а также преодолеть расстояние от 2500 до 3000 км. Полёт планируется на высоте до пяти километров со средней скоростью 40–50 км/ч.

Уточняется, что для этой экспедиции в России изготовлен тепловой воздушный шар с общей площадью оболочки 12 тысяч кв. метров, он является самым большим из когда-либо созданных за всю историю отечественного воздухоплавания.