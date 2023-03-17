Фёдор Конюхов намерен побить два мировых рекорда
Москва, 17 марта, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Российские пилоты Фёдор Конюхов и глава Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло намерены побить два мировых рекорда на воздушном шаре. Об этом 17 марта сообщается на сайте Конюхова.
Так, пилоты из России бросают вызов действующему рекорду дальности в 2360 км, который был установлен пилотом из Японии Мичио Канда в 1997 году в Австралии, и действующему рекорду продолжительности полета в 55 часов, который установили сами Фёдор Конюхов и Иван Меняйло в 2017 году.
Отмечается, что российские пилоты весной 2023 года намерены улучшить собственное достижение и пробыть в воздухе без посадки более 60 часов, а также преодолеть расстояние от 2500 до 3000 км. Полёт планируется на высоте до пяти километров со средней скоростью 40–50 км/ч.
Уточняется, что для этой экспедиции в России изготовлен тепловой воздушный шар с общей площадью оболочки 12 тысяч кв. метров, он является самым большим из когда-либо созданных за всю историю отечественного воздухоплавания.