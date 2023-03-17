Вашингтон, 17 марта, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена рассказала в эфире американского телеканала MSNBC, как украинская женщина сбила российский дрон банкой с помидорами.

Иван Шилов ИА REGNUM Fake

«Женщина с балкона увидела дрон, схватила банку с помидорами, стоящую на балконе, и сбила этой банкой дрон», — сказала она.

Зеленская добавила, что «сбить дрон банкой с помидорами — такое может сделать только украинская женщина».

Отметим, что Елена Зеленская рассказала американским журналистам популярный на Украине фейк, который давно развенчан.

«Если бы кто-то придумал что-то подобное раньше, его бы засмеяли в интернете. Они бы еще наградили этого помидорного воина за невероятную самоотверженность», — отреагировали на эту историю американские зрители телеканала в соцсетях.

«Жена комика. Похоже, она подхватила все его заезженные шутки», — сказал другой.

«Экономьте деньги и отправляйте банку помидоров или солёных огурцов вместо оружия. По крайней мере, их тоже можно есть», — посоветовал ещё один зритель.

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Весной 2022 года в Европе с подачи киевской пропаганды были особенно популярны рассказы о голодающей армии России, у которой «вот-вот» закончатся танки, ракеты и боеприпасы.

Ранее одно из крупнейших итальянских изданий — La Repubblica — рассказало о киевском полицейском, увлекающемся охотой на фазанов, который из автомата сбил российский беспилотник.

Читатели отреагировали на новость шутками и издёвками.