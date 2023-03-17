Москва, 17 марта, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Использование некоммерческих организаций (НКО) в гибридных войнах является любимым методом некоторых стран, враждебных России. Об этом 17 марта заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая на коллегии Министерства юстиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Мы знаем, что излюбленный метод наших врагов — самых разных — использовать НКО в гибридных войнах», — сказал Медведев.

Он отметил, что они под благопристойными вывесками создают организации, которые стремятся раскачать ситуацию в стране и подорвать стабильность в обществе.

Медведев призвал пресекать работу таких компаний и обратил внимание, что Минюст уже создал специальные инструменты для НКО, включая размещение отчётности на своих ресурсах.

По его словам, нужно продолжать совершенствовать законодательство в этой сфере.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил, что правительство РФ будет выступать против попыток ряда стран исказить международное право.