Путин 20 марта примет участие в расширенном заседании коллегии МВД

Москва, , 16:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин 20 марта примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД, сообщили 17 марта в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

На заседании коллегии будут подведены итоги работы органов внутренних дел в 2022 году и определены приоритетные задачи на 2023 год.

Как сообщалось ранее, в январе 2023 года по итогам заседания совета по правам человека Владимир Путин утвердил ряд поручений МВД и другим ведомствам.

В частности, согласно поручениям, уголовные дела в России должны неукоснительно расследоваться профильными ведомствами в установленные законом сроки, а жители новых регионов России должны быть ограждены от уголовного преследования киевским режимом по политическим мотивам.

15 марта президент принял участие в заседании коллегии Генпрокуратуры.