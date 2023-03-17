Москва, 17 марта, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Ряд представителей британских вооружённых сил, судейского корпуса и пенитенциарной системы — всего 23 человека — Россия включила в санкционный «стоп-лист». Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном 17 марта на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Санкции против некоторых британских подданных введены из-за активного применения правительством королевства односторонних санкционных ограничений в отношении российских лиц и организаций, а также в связи с военно-технической поддержкой Украины.

«Принято решение о включении в российский «стоп-лист» ряда представителей вооруженных сил, пропагандистских структур, судейского корпуса и пенитенциарной системы Великобритании (всего 23 человека)», — говорится в сообщении.

В МИД уточнили, что персонам из списка отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию. В их числе офицеры, занимавшиеся подготовкой военнослужащих ВСУ, а также руководство корпорации Zinc Network.

Эта организация по заказу британского правительства занимается дискредитацией иностранных журналистов, которые транслируют альтернативный западной пропаганде взгляд на события на Украине.

В список также включены судьи и должностные лица британской пенитенциарной системы, замешанные в притеснении независимых журналистов. Это в том числе руководство лондонской тюрьмы строгого режима «Белмарш».

Как сообщало ИА REGNUM, в тюрьме «Белмарш» держат журналиста, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.