Минпромторг: в России планируют за пять-семь лет заменить авиапарк отечественными самолётами

Ростов-на-Дону, , 16:19 — REGNUM В течение ближайших пяти-семи лет планируется полностью заменить российский авиапарк отечественными самолётами. Об этом 17 марта заявила директор департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Анна Панина.

Самолет Иван Шилов © ИА REGNUM

«На сегодняшний день поставлена задача в течение пяти-семи лет полностью заменить парк отечественными самолётами», — сказала Панина в ходе программы «Федеральная практика» в Ростове-на-Дону.

По её словам, до 2030 года необходимо заместить больше 1 тыс. самолётов. Сейчас активными темпами наращиваются производственные мощности предприятий промышленности.

Она отметила, что в настоящее время самолёты, которые собираются в России, почти на 100% состоят из российских компонентов, они имеют основные узлы и агрегаты отечественной разработки и производства.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании ощутили нехватку свечей зажигания для Superjet.