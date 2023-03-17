Москва, 17 марта, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Центробанк России «ничем не может помочь» западным странам, где так и не могут найти российские резервы для их заморозки, заявила 17 марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

Так она ответила на вопрос Bloomberg о том, почему в ЕС не могут найти российские резервы и куда именно Центробанк их спрятал.

Ранее западные СМИ сообщали, что политикам ЕС не удается выполнить собственное распоряжение по заморозке российских средств, поскольку им неизвестно, где именно данные средства находятся.

Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года в рамках нового пакета санкций Совет Евросоюза ввёл дополнительные обязательства по информированию о замороженных активах частных лиц, попавших под ограничительные меры, и Центробанка России.