Помощник президента Ушаков сообщил, что Путин выступит на парламентской конференции Россия — Африка

Москва, , 17:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин выступит 20 марта на парламентской конференции «Россия — Африка». Об этом 17 марта заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«20 марта, в тот же день, когда президент будет принимать председателя КНР, Владимир Владимирович выступит на второй международной парламентской конференции «Россия — Африка», — сказал он в ходе встречи с журналистами.

По его словам, российский лидер примет участие в конференции очно.

Помощник президента уточнил, что в мероприятии, которое состоится 27 и 28 июля в Санкт-Петербурге, примут участие более 200 парламентариев из 40 стран Африки. Он добавил, что перед форумом будет проведено еще более 100 различных мероприятий.

Ранее стало известно, что председатель КНР посетит Москву по приглашению российского лидера Владимира Путина с 20 по 22 марта. Как отметили в Кремле, стороны обсудят углубление двустороннего сотрудничества на мировой арене.