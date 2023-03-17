Тегеран, 17 марта, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Участники трёхсторонних военно-морских учений «Морской пояс безопасности — 2023», в которых принимают участие Военно-морской флот России, военно-морские силы Ирана и военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая, вышли в море для проведения учений. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба Северного флота.

Иван Шилов ИА REGNUM Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков»

По её информации, в иранском порту Чахбехар перед началом учений их участники провели брифинг, в ходе которого состоялись розыгрыш эпизодов учения на картах по практическим действиям на море, тактическая летучка и инструктаж.

Отмечается, что после этого корабли вышли в море. Сейчас корабли Северного флота в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и среднего морского танкера «Кама» в Оманском заливе отрабатывают совместное тактическое маневрирование с эскадренным миноносцем военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая «Нанжинг», фрегатами «Джамаран» и «Саханд», корветом «Баяндор» и другими судами и кораблями военно-морских сил Ирана.

Как передавало ИА REGNUM, в ходе морского этапа участники отработают формирование межнационального отряда боевых кораблей, а также совместное маневрирование и выполнят артиллерийские стрельбы днем и ночью.