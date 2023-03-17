Врио главы ДНР Пушилин: ВС России пресекли попытки выхода взводов ВСУ из Артёмовска

Москва, , 16:08 — REGNUM Вооружённые силы России пресекли попытки выхода нескольких взводов ВСУ из Артёмовска, заявил 17 марта временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Были зафиксированы попытки выхода нескольких (украинских) взводов, но это было пресечено нашими подразделениями», — сказал он в эфире Первого канала.

Пушилин добавил, что ситуация «плавно продвигается в направлении освобождения Артёмовска».

Как сообщало ИА REGNUM, российские Вооруженные силы ведут ожесточенные бои в Артёмовске, ранее под контроль взято одно из помещений Артёмовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ), фактически это артёмовская «Азовсталь». На обширной территории завода сохранилась сеть подземных коммуникаций, так как при его проектировании учли возможный ядерный конфликт.