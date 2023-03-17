Рига, 17 марта 2023, 16:08 — REGNUM Власти Латвии запретили 35 гражданам России въезд в страну в связи с поддержкой спецоперации на Украине. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Латвии.

Латвия
Латвия
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение включить 35 граждан России, которые поддержали спецоперацию на Украине, в список персон нон грата в Республике Латвия.

Уточняется, что въезд в эту страну для этих граждан запрещен на «неопределенный период времени».

Так, под ограничения попали экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, исполнители Аким Апачев (Гасанов), Ярослав Дронов (Shaman), Наталья Качура, Александр Маршал, Надежда Бабкина. В список также вошли телеведущие Руслан Осташко, Юлия Барановская, Лера Кудрявцева, актёры Полина Агуреева, Станислав Старовойтов, Кирилл Кузнецов, политологи Дмитрий Евстафьев, Геворг Мирзаян, Евгений Сатановский, Ростислав Ищенко, журналисты Юлия Витязева и Михаил Шахназаров.

Как передавало ИА REGNUM, государственное предприятие Lietuvos pastas («Почта Литвы») временно прекратило приём бандеролей и посылок в Россию.