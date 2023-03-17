Рига, 17 марта, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Власти Латвии запретили 35 гражданам России въезд в страну в связи с поддержкой спецоперации на Украине. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Латвии.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Отмечается, что министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение включить 35 граждан России, которые поддержали спецоперацию на Украине, в список персон нон грата в Республике Латвия.

Уточняется, что въезд в эту страну для этих граждан запрещен на «неопределенный период времени».

Так, под ограничения попали экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, исполнители Аким Апачев (Гасанов), Ярослав Дронов (Shaman), Наталья Качура, Александр Маршал, Надежда Бабкина. В список также вошли телеведущие Руслан Осташко, Юлия Барановская, Лера Кудрявцева, актёры Полина Агуреева, Станислав Старовойтов, Кирилл Кузнецов, политологи Дмитрий Евстафьев, Геворг Мирзаян, Евгений Сатановский, Ростислав Ищенко, журналисты Юлия Витязева и Михаил Шахназаров.

Как передавало ИА REGNUM, государственное предприятие Lietuvos pastas («Почта Литвы») временно прекратило приём бандеролей и посылок в Россию.