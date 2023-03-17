Москва, 17 марта, 2023, 16:01 — ИА Регнум. В Кремле прорабатывают вопрос о проведении заседания Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, рассказал журналистам 17 марта помощник президента России Юрий Ушаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

Предполагается, что заседание пройдет в Москве в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора 5 февраля договорились о проведении Высшего госсовета Союзного государства в апреле–мае 2023 года.