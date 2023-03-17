Вашингтон, , 16:00 — REGNUM Над Чёрным морем летает американский беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk. Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar24.

Летательный аппарат RQ-4B Global Hawk flightradars24.ru

Согласно информации сайта, беспилотник вылетел с базы на острове Сицилия, сделал несколько кругов над Ионическим морем, после чего через территорию Греции и Болгарии добрался до Румынии.

Там он сделал несколько кругов и полетел над Чёрным морем вдоль турецкого берега. Покружив между Сочи и турецким городом Синоп, он отправился обратно.

Напомним, 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Чёрное море после неудачного манёвра. Лётчики сопровождавших его российских самолётов были представлены к госнаградам.

17 марта в CNN заявили, что США отправили ещё один MQ-9 Reaper в район крушения своего беспилотника, чтобы осмотреть место падения и проследить за российскими военными, которые ищут обломки.