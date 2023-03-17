Москва, 17 марта, 2023, 15:57 — ИА Регнум. На уходящей неделе telegram-каналы России писали про скоростные спуски на лопате, смену пола в паспорте, ЕГЭ для пенсионерки и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Кадр из мультипликационного журнала. Студия «Союзмультфильм» Веселая карусель

Центральный федеральный округ

В мавзолей Ленина в Москве на днях пытался проникнуть молодой человек с удивительным желанием. Он собирался попросить у вождя революции отпустить грехи. «Москва сейчас» пишет, что 28-летнего мужчину остановили и госпитализировали в психиатрическую больницу. Он оказался не в себе.

В Костроме скоро может появиться новый региональный бренд, который вполне способен потеснить местную Снегурочку. Это всем известный спаситель зайцев Дед Мазай. «Костромать» сообщает, что поддержку в продвижении персонажа оказывает президентский грант. Сейчас готовится фестиваль, посвященный Деду Мазаю, которого уже называют «первым русским спасателем».

В Тамбовской области представили вязаную карту региона величиной с хороший ковер. «Это самая большая вязаная карта региона России, связанная вручную, да еще и единым полотном!» — радуются «Тамбовские истории». Изделие уже попало в Книгу рекордов России. Вязали его одиннадцать лет из ниток, привезенных со всех регионов России и еще из шестидесяти стран.

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге появился памятник без головы. Он стоит на набережной Фонтанки. Собственно, это безголовый манекен в белом пальто, рукава которого связаны за спиной. Создатели уверяют: памятник символизирует лишенных разума интернет-экспертов, а вот издалека и в сумерках фигуру можно принять за настоящего обезглавленного человека. «Учитывая криминальные традиции Петербурга по части расчленения трупов, смотрится очень аутентично», — иронизирует «Страновед».

В Мурманской области начали выдавать «Паспорта полярника». Это туристический сувенир, который подтверждает пересечение полярного круга. «ТопГан» полагает, что проект стоит запустить и в других регионах, хотя не вполне понятно, связан ли новый паспорт с другим «Полярным паспортом», о котором рассказывали пару лет назад.

Про необычный случай на досрочном этапе ЕГЭ в Поморье узнал «Дед Помор». На экзамен зарегистрировалась 69-летняя педагог. Она будет сдавать экзамен по биологии. Свое решение женщина объяснила желанием оценить себя, процедуру организации экзаменов и обстановку, в которой проходят испытания.

Приволжский федеральный округ

В России появился второй лотерейный миллиардер: слесарь из Нижнего Новгорода выиграл 1 млрд рублей. После вычета налога мужчина получит 850 млн и планирует расплатиться по кредитам и купить новый автомобиль. «Я что-то даже и не знаю: что это за автомобиль такой, который хочет купить слесарь из Нижнего. Ну, или другой вопрос — что это у него за кредиты такие?» — задается вопросом «Нижний гиперболоид».

«А вы знали, что существует такой вид спорта, как скоростной спуск на лопате?» — интересуется «Едем в ПФО». Изначально его придумали инструкторы лыжных курортов, чтобы спускаться с вершин в конце рабочего дня, когда подъемники отключены, а лыжи сданы на склад. Постепенно спорт приобрел популярность, такую, что в Пермском крае решили провести соревнования. Главным призом станет «золотая лопата».

Необычное крушение случилось в Ульяновской области, где начался паводок. По реке Сызранке плыло большое дерево, которое врезалось в висячий пешеходный мост в райцентре Новоспасское. Мост поврежден, проход закрыт, передает «Ульяновский патриот».

Южный федеральный округ

«Херота или Хорота?» — задается вопросом «Кубанская телега». Дело в том, что в Сочи то ли была, то ли есть река с названием Херота (ударение на второй слог). В 2020 году ее переименовала в «Хорота», но спустя два года название «Херота» вернулось на указатели. А из обихода оно и не уходило. Пока непонятно, как теперь на самом деле правильно называть речку.

Про «чудеса эмпатии» рассказывает Kub Mash. В Адыгейске незнакомцы подарили плачущей девушке банковскую карту. Девушка воспользовалась подарком, а вскоре оказалось, что карточка была потеряна и непонятно как попала к незнакомцам. Приключение закончилось годом условного срока для девушки.

Северо-Кавказский федеральный округ

«Ловите заголовок, в котором прекрасно буквально каждое слово, — делится с читателями Mash Gor — Женщина из Дагестана избила мужа за то, что у него нет собственного мнения». Дело в том, что житель села Хутхул, несмотря на почтенные 72 года, постоянно советуется с сестрами, что нервирует жену. В очередном конфликте дама поколотила супруга. Полиция взяла с неё честное слово, что этого больше не повторится.

Уральский федеральный округ

Что будет, если поменять пол не на деле, а в паспорте? Это решил выяснить житель Тюмени, который изменил в паспорте пол на женский, хотя в реальности остался мужчиной. В итоге суд аннулировал его брак, передает «Обратная сторона Тюмени».

«Лампа» рассказала душевную историю про екатеринбуржца, который полетел в Уфу, чтобы спасти погибающего котика. Кот больше недели провел на дне вентиляционной шахты, спасатели вытащить его не смогли. Волонтер отправился в столицу Башкирии, спустил в шахту эндоскоп и вытянул животное с помощью петли.

Сибирский федеральный округ

В Назарове Красноярского края вместо детской площадки установили БМП. «Проспект Мира» пишет, что на месте установки боевой машины ранее планировали построить детскую площадку. Но что-то пошло не так, и вместо каруселей и качелей появилась БМП.

Похожая курьезная история пришла из окрестностей Барнаула. Здесь рядом с детской площадкой поставили… огромные капканы едва ли не на медведя. TolkNews передает опасения местных жителей, что в капканы могут угодить дети.

Всего два месяца продержался красноярский рекорд с флагштоком. Санкт-Петербург превзошел его на пять метров. Теперь самый высокий флагшток страны — на АО «Зенит-Арена», сообщает «Алюминиевые огурцы». А красноярский имеет все шансы попасть в книгу рекордов как самый недолговечный рекорд.

Дальневосточный федеральный округ

«Что вы знаете о странных находках?» — спрашивает читателей «Иркутск №1». Вот, например, жители Байкальска нашли на дороге гроб. К счастью, он оказался пустым.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 24 марта.