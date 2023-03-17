Москва, 17 марта, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Недобросовестные схемы застройщиков по ипотеке совершенно не устраивают Банк России, регулятор будет бороться с ними. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина 17 марта на пресс-конференции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

По её словам, ЦБ РФ не только мониторит ситуацию с различными схемами, но и готов принять решение по ним. Если они будут множиться, регулятор будет настойчиво предлагать решения по реализации ипотечных программ в рамках строго описанных законов.

«Что касается разных ипотечных схем от застройщика, траншевые ипотеки с возвратом, кешбэк, нас абсолютно не устраивают эти схемы. Чёрт знает какие, как вы сказали. Согласна с этим», — сказала Набиуллина.

Любые отклонения не идут на пользу заёмщику, во многом это недобросовестные продажи, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, Набиуллина также заявила, что кризис в банковской системе США не оказывает прямого воздействия на финансовую систему России, но добавляет мировой экономике неопределённости.