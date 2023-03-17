Ушаков сообщил, когда Путин примет верительные грамоты нового посла США Трейси

Москва, , 15:54 — REGNUM В апреле 2023 года президент России Владимир Путин примет верительные грамоты новых послов, сообщил 17 марта помощник главы государства Юрий Ушаков.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Грамоты будут приняты в том числе у нового посла США в России Линн Трейси.

Сенат США утвердил кандидатуру Трейси на должность посла в России в декабре 2022 года. Ранее она уже работала в американском посольстве в Москве (в 1987–1990 и 2014–2017 годах).

Как сообщалось ранее, Трейси 21 февраля была вызвана в МИД России, поводом стала «расширяющаяся вовлечённость США в боевые действия на стороне киевского режима».