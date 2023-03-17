Помощник президента Ушаков усомнился в объективности расследования Дании по «Северным потокам»

Москва, , 15:53 — REGNUM Отказ властей Дании допустить Москву к участию в расследовании подрыва газопроводов «Северный поток» является неконструктивным подходом, заявил 17 марта помощник президента России Юрий Ушаков.

Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Инфографика Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Совершенно неконструктивная позиция, неконструктивный подход», — сказал он на брифинге, комментируя заявление министра иностранных дел Дании.

По его словам, объективности в расследовании Дании «будет явно недостаточно, поскольку нас не хотят допускать к нему». Эта тема «чувствительная и крайне важная», заключил он.

Ранее глава МИД Дании заявил, что власти страны не дадут разрешения Москве принять участие в расследовании диверсии на «Северных потоках».

По его словам, в Дании, Швеции и Германии соблюдается верховенство права, поэтому их расследованиям можно доверять. В ответ Захарова заявила, что в Министерстве иностранных дел РФ считают, что недопуск Москвы к расследованию диверсии на «Северных потоках» — это «махинация и лохотрон» со стороны Дании.