Херсон, , 15:54 — REGNUM В Херсонской области создали региональное отделение российского общества «Знание», членами которого стали ректоры ведущих вузов области, а также представители гражданско-патриотических организаций и педагоги. Об этом заявил внештатный советник временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области, член Общественной палаты России Александр Малькевич, который стал председателем отделения.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что основной задачей регионального отделения этого общества является просветительская и образовательная деятельность.

«В новых регионах страны это особенно важно и востребовано, учитывая, как сильно за последние годы здесь было промыто сознание, прежде всего детей и подростков», — отметил Малькевич, уточнив, что в отделении будут готовить свои учебно-методические материалы, а также пользоваться теми, что предоставляют коллеги из Москвы.

Политик пояснил, что с помощью онлайн-технологий, местных и федеральных лекторов специалисты будут проводить мероприятия со студентами и школьниками.

Он также отметил, что в Херсонской области региональное отделение общества «Знание» планирует формировать агитационные бригады, которые будут общаться с российскими военнослужащими, выполняющими задачи СВО.

«Люди, которые объединяются вокруг общества «Знание», будут работать с молодежью и давать им то, что должны знать дети, которые будут строить наше великое государство. Это главный потенциал, который мы закладываем», — заявил руководитель регионального отделения «Боевого братства» Игорь Телегин.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поздравил просветительское общество «Знание» с 75-летием и призвал нарастить работу, в том числе в новых регионах РФ.