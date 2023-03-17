Херсон, 17 марта, 2023, 15:54 — ИА Регнум. В Херсонской области создали региональное отделение российского общества «Знание», членами которого стали ректоры ведущих вузов области, а также представители гражданско-патриотических организаций и педагоги. Об этом заявил внештатный советник временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области, член Общественной палаты России Александр Малькевич, который стал председателем отделения.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Он напомнил, что основной задачей регионального отделения этого общества является просветительская и образовательная деятельность.

«В новых регионах страны это особенно важно и востребовано, учитывая, как сильно за последние годы здесь было промыто сознание, прежде всего детей и подростков», — отметил Малькевич, уточнив, что в отделении будут готовить свои учебно-методические материалы, а также пользоваться теми, что предоставляют коллеги из Москвы.

Политик пояснил, что с помощью онлайн-технологий, местных и федеральных лекторов специалисты будут проводить мероприятия со студентами и школьниками.

Он также отметил, что в Херсонской области региональное отделение общества «Знание» планирует формировать агитационные бригады, которые будут общаться с российскими военнослужащими, выполняющими задачи СВО.

«Люди, которые объединяются вокруг общества «Знание», будут работать с молодежью и давать им то, что должны знать дети, которые будут строить наше великое государство. Это главный потенциал, который мы закладываем», — заявил руководитель регионального отделения «Боевого братства» Игорь Телегин.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поздравил просветительское общество «Знание» с 75-летием и призвал нарастить работу, в том числе в новых регионах РФ.