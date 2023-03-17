Донецк, , 15:51 — REGNUM Российские войска планомерно движутся к освобождению города Артёмовска (до 1924 года — Бахмут) в ДНР, они закрепились в зданиях завода «Востокмаш». Об этом врио главы республики Денис Пушилин заявил 17 марта в эфире Первого канала.

ВС России контролируют «Востокмаш», находящийся на территории Артёмовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ), и продвигаются вглубь промышленной зоны. Они выбивают ВСУ на северном и южном направлениях, двигаясь к центру города, отметил он.

«Ситуация планомерно продвигается в плане освобождения данного населенного пункта», — заявил Пушилин.

Пушилин сообщил также о пресечении попыток нескольких взводов ВСУ покинуть Артёмовск.

Как сообщало ИА REGNUM, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что киевский режим не может не удерживать Артёмовск, так как это грозит потерей других городов.