Молдавия, 17 марта, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду обвинила оппозицию в связях с Россией и в дестабилизации ситуации в республике. Об этом она заявила 17 марта в парламенте в ходе специального обращения к депутатам.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

«Группировка «Шор» (оппозиционная партия «Шор». — Прим. ред.) под руководством Кремля хочет принести в Молдавию дестабилизацию и войну!» — заявила она.

Санду потребовала от всех госучреждений «бороться с пропагандой и обеспечить правильное информирование граждан».

Ранее в столице Молдавии произошли столкновения между полицией и протестующими. Сотрудники правоохранительных органов преградили многотысячной колонне путь на главную площадь города.

Демонстранты скандировали «Долой диктатуру», «Долой Майю Санду». Манифестантам, минуя кордоны спецназа, удалось приблизиться к зданию парламента, резиденции президента и зданию правительства.