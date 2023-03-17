Помощник президента РФ Ушаков: Путин и Си Цзиньпин в Москве обсудят конфликт на Украине

Москва, , 15:36 — REGNUM Во время переговоров в Москве президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят конфликт на Украине. Об этом 17 марта заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Конечно, конфликт на Украине будет обсуждаться», — сказал Ушаков.

Он добавил, что российская сторона высоко ценит сдержанную и выверенную позицию Китая и знает о китайском плане урегулирования.

Также он выразил уверенность, что лидеры двух стран обменяются оценками ситуации на Украине. «Какие мысли появятся после этого — посмотрим», — добавил Ушаков.

Как сообщало ИА REGNUM, Си Цзиньпин посетит с визитом Москву 20–22 марта. В Кремле заявили, что лидеры обсудят актуальные вопросы отношений двух стран и подпишут ряд двусторонних документов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Си Цзиньпина начнётся 20 марта во второй половине дня.