В Кремле рассказали, будут ли Путин и Си Цзиньпин обсуждать Украину
Москва, 17 марта 2023, 15:36 — REGNUM Во время переговоров в Москве президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят конфликт на Украине. Об этом 17 марта заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Конечно, конфликт на Украине будет обсуждаться», — сказал Ушаков.
Он добавил, что российская сторона высоко ценит сдержанную и выверенную позицию Китая и знает о китайском плане урегулирования.
Также он выразил уверенность, что лидеры двух стран обменяются оценками ситуации на Украине. «Какие мысли появятся после этого — посмотрим», — добавил Ушаков.
Как сообщало ИА REGNUM, Си Цзиньпин посетит с визитом Москву 20–22 марта. В Кремле заявили, что лидеры обсудят актуальные вопросы отношений двух стран и подпишут ряд двусторонних документов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Си Цзиньпина начнётся 20 марта во второй половине дня.